الشاعر أشرف أمين يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس تعاونه مع محمد محيي في "فوضت أمري"‎







وقال أمين في تصريحات خاصة لـ "الفجر الفني" بأنه لم تكن المرة الأولى التي يتعاون فيها مع الفنان محمد محي بل تربطهم علاقة صداقة قوية وشارك معه بألبوم "مظلوم" الذي تم طرحه عام 2008.



وأضاف بأن طرح الأغنية في تلك الظروف التي تمر بها البلاد وانشغال الجميع بفيروس كورونا بمغامرة قائلاُ: "هي مخاطرة يا الاهتمام يا الإهمال مفيش أمر وسط"، ولكن بفضل الله حققت نجاحًا كبيرا، مؤكدًا إنه تفاجأ بردود الأفعال حول الأغنية من الجنسين الرجال والنساء خاصة بان الأغنية تنتمي للنوعية الأغاني الدرامية.



في سياق متصل تعاون الشاعر أشرف أمين مع الفنان محمد محي في ألبومه الجديد "بتاع زمان" من خلال أغنيتين تم طرح الأولي والتي تحمل اسم "فوضت أمري" والثانية بعنوان "قدامي واحده" من المقرر أن يتم طرحها خلال الألبوم، ويتمني أن تنال إعجاب الجماهير.



من ناحية أخرى يضم الألبوم عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار، فمن الشعراء أيمن بهجت قمر، أحمد مرزوق، والراحل رضا أمين، نور الدين حمدي، نور الدين مصطفى، إيهاب عبدة، أشرف أمين، سلطان صلاح، هاني رجب، رومانيا.



ومن الملحنين وليد سعد، محمد رحيم، مديح محسن، مصطفى عوض، محمود الشريف، كريم حمدي، مدين، إيهاب عبد الواحد، وحماده النادي، أما الموزعين فيقدم أغاني الألبوم كل من فهد، ومحمد العشي، ورفيق عاكف، ومحمد رحيم قام بتوزيع أغنية واحد فقط، وحسام حسنى، والموزع الراحل عادل واصف.





أعرب الشاعر أشرف أمين، عن سعادته بنجاح أغنية "فوضت أمري" للنجم محمد محيي التي نالت إعجاب الجماهير وتخطت حاجز الـ مليون و200 ألف مشاهدة منذ طرحها على القناة الرسمية للفنان محمد محي عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".