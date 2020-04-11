الشلهوب: جوميز أفضل من حمد الله.. وهذا مصيري مع الهلال

أطلق محمد الشلهوب، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تصريحات نارية، عن الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الزعيم، واللاعب المغربي عبد الرازق حمد الله مهاجم فريق النصر.







وقال الشلهوب، خلال حديثه عبر موقع "إنستجرام": "أفضل جوميز عن حمد الله؛ لأن جوميز لاعب وإنسان.. وتأقلم معنا سريعًا، كما أنه يساهم بشكل إيجابي داخل وخارج الملعب".





وتابع: "على الرغم من تفضيلي اللعب مع جوميز، لكن لا أحد يستطيع أن يغفل أن حمدالله لديه قدرة هائلة على تقديم نفسه بشكل مميز للغاية، وهو لاعب لديه إمكانيات عالية..ولا يستسلم أبدًا خلال مشاركاته في المباريات".





وتحدث الشلهوب عن رزفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال؛ قائلا: "لوشيسكو مدرب قوى ويعرف جيدا ما يريد؛ ففي أول يوم له بالهلال أخبرنا أننا سنفوز بكأس آسيا".





وتطرق الشلهوب إلى الحديث عن بدايته مع الهلال، قائلًا؛ "عائلتي كانت تريد أن ألعب في غير الهلال، لكني تحديت رغبتهم للأنضم إلى الزعيم، فأنا هلالي وسوف أظل في الهلال".





يذكر أن جوميز وحمد الله يتصارعا، على لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين الموسم الحالي، حيث يعتلي حمد الله صدارة جدول الترتيب بعدما أحرز 18 هدفًا، في حين صنع هدفين، في 20 مباراة، فيما يلحق به جوميز في المركز الثاني برصيد 14 هدفًا، فيما صنع 4 أهداف آخرين.