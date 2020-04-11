"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة عن تأثير كورونا على العقل

قال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية: إن هناك إرشادات تم إصدارها بشأن الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا.





وأوضح أن اختبارات الدم هي الأفضل لتحديد الإصابة بفيروس كورونا من عدمه.





وأشار "رايان"، خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، إلى أنه لا توجد استراتيجية للخروج من فيروس كورونا إلا إذا تم السيطرة على الوضع، وأن أكثر حالات الوفيات للعاملين بقطاع الصحة، ويجب توفير الحماية اللازمة لهم.





وأضاف أن حالات الوفيات في قطاع الصحة، تكون الأكثر في حالات الأوبئة، و"يجب أن نضمن أن يحصل الأطباء والقطاع الصحي على ما يستحقون، ومن المهم جدًا عدم انهيار الأنظمة الصحية على مستوى العالم.





وتابع "نتواصل مع المناطق المضررة، وهناك إجراءات مراقبة لمتابعة الحالات المصابة، وأن التعاون ونبذ الخلافات عاملان رئيسيان لمواجهة أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن اليابان تتخذ إجراءات جيدة لمنع انتشار فيروس كورونا.





وأردف أنه قد يكون هناك تأثير للأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا على المخ، و قد يكون هناك تأثيرات لفيروس كورونا على المخ؛ أولًا الإصابة المباشرة للعقل، حيث أنه من الممكن أن يصل الفيروس للعقل ويؤدي إلى إصابة مباشرة بأنسجة المخ، والطريقة الثانية هو إنقاص الأكسجين في المخ؛ مما يؤدي إلى الإصابة بغيبوبة أو دوخة.





وأورد أنه من الممكن أن يصل فيروس كورونا إلى المخ ويؤدي إلى مضاعفات، وأن تأثير الفيروس على المخ يكون بسبب إنقاص نسبة الأكسجين في المخ، وبعد الإمداد بالأكسجين يزول التأثير.





آخر إحصائات كورونا في مصر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

تسجيل 95 حالة إصابة بكورونا

وأضاف أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكرورنا 1794

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



