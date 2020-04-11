بفستان قصير.. منى ممدوح تستعرض أنوثتها بإطلالة جذابة





تحرص الفنانة مني ممدوح، على التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية، حيث نشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والڤيديوهات العالمي"إنستجرام".وظهرت مني ممدوح، مرتدية فستان قصير وردي مكشوف الظهر ذا فتحة ساق طويلة، وانتعلت حذاءًا دهبيًا، كما أعتمدت تسريحة شعر جديدة ومختلفة وتركته ينسدل على كتفيها، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط فزادها جمالاً .مسلسل"البيت الكبير ٣":يُشار أنَّ مسلسل "البيت الكبير٣" بطولة لوسي،سوسن بدر، مجدي كامل،شريف باهر،طارق صبري، مجدي كامل، حجاج عبدالعظيم، طارق صبري، دنيا المصري، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.والجدير بالذكر أنَّ آخر أعمال الفنانة منى ممدوح مشاركتها في فيلم "ولاد رزق2"، والفيلم من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، محمد ممدوح، أحمد داوود، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان