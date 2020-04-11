مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن مصر بخير، ومليئة بالعلماء والأطباء والخبراء الذين عملوا لمواجهة فيروس كورونا من اللحظة الأولى.





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن مصر مرت بتجارب الأوبئة مرات عديدة، متابعًا: "نضع بروتوكولات لكل علاج من اللحظة الأولى".





ونوه بأنه ليس هناك دواء محدد لفيروس كورونا حتى الآن، ولكن كل العالم يجرب خليطا من الأدوية التي تؤدي بأفضل النتائج لتقليل مضاعفات فيروس كورونا.





وقال الدكتور عوض تاج الدين: إن عينات دواء أفيجان الياباني وصلت لمصر في الأسبوع الأول من الإعلان عن فعاليته في علاج كورونا، موضحًا أن أفيجان سيخضع للتجارب السريرية أولًا قبل طرحه للتداول في مصر.





ولفت مستشار الرئيس، إلى أن العلاجات المستخدمة في بروتوكولات علاج كورونا لها مخاطر إذا استخدمت بعيدًا عن الطبيب، متابعًا: "نتعامل مع فيروس جديد وأعراض جديدة، ولا بد من الحرص في التعامل مع أي علاج".





وأردف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطاهم الموافقة على استقدام الدواء الياباني بعد أن ثبت فعاليته، مضيفًا أن الرئيس السيسي يتابع على مدار الساعة كل جديد يمكن أن يفيد في علاج كورنا.





وأشار إلى أن البروتوكول العلاجي الذي تستخدمه مصر في علاج كورونا من أفضل البروتوكولات المستخدمة في العالم، وأن شركة أدوية مصرية قدمت طلبا لإنتاج عقار أفيجان، والمادة الخام للعقار ستنتج في مصر، وأن المادة الخام لعقار أفيجان ستفيد في علاجات الأنفلونزا العادية أيضًا.





وذكر أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرزاز والإفرازات، وأن الحد من انتشار الفيروس هو هدف كل إجراءات وزارة الصحة، وقرارات مجلس الوزراء، سواء الحظر أو التباعد الاجتماعي.





وتابع مستشار الرئيس للشئون الصحية، موجهًا حديثه للمواطنين: "بلاش تكدس وبلاش تجمع، واللي معندوش حاجة يقعد في البيت، وارتداء الأقنعة في الشوارع أصبح ضرورة خارج المنزل، حافظوا على كبار السن".





ووجه رسالة للشباب قائلا: "لا تنخدعوا في صحتكم أو في شبابكم، قد تنقلون العدوى لأحبابكم، يجب المحافظة على الإنتاج حتى لا يتأثر الاقتصاد القومي بشكل كبير.



