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مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا
السبت 11/أبريل/2020 - 08:25 ص
أمنية فوزي
أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن مصر بخير، ومليئة بالعلماء والأطباء والخبراء الذين عملوا لمواجهة فيروس كورونا من اللحظة الأولى.
وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن مصر مرت بتجارب الأوبئة مرات عديدة، متابعًا: "نضع بروتوكولات لكل علاج من اللحظة الأولى".
ونوه بأنه ليس هناك دواء محدد لفيروس كورونا حتى الآن، ولكن كل العالم يجرب خليطا من الأدوية التي تؤدي بأفضل النتائج لتقليل مضاعفات فيروس كورونا.
وقال الدكتور عوض تاج الدين: إن عينات دواء أفيجان الياباني وصلت لمصر في الأسبوع الأول من الإعلان عن فعاليته في علاج كورونا، موضحًا أن أفيجان سيخضع للتجارب السريرية أولًا قبل طرحه للتداول في مصر.
ولفت مستشار الرئيس، إلى أن العلاجات المستخدمة في بروتوكولات علاج كورونا لها مخاطر إذا استخدمت بعيدًا عن الطبيب، متابعًا: "نتعامل مع فيروس جديد وأعراض جديدة، ولا بد من الحرص في التعامل مع أي علاج".
وأردف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطاهم الموافقة على استقدام الدواء الياباني بعد أن ثبت فعاليته، مضيفًا أن الرئيس السيسي يتابع على مدار الساعة كل جديد يمكن أن يفيد في علاج كورنا.
وأشار إلى أن البروتوكول العلاجي الذي تستخدمه مصر في علاج كورونا من أفضل البروتوكولات المستخدمة في العالم، وأن شركة أدوية مصرية قدمت طلبا لإنتاج عقار أفيجان، والمادة الخام للعقار ستنتج في مصر، وأن المادة الخام لعقار أفيجان ستفيد في علاجات الأنفلونزا العادية أيضًا.
وذكر أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرزاز والإفرازات، وأن الحد من انتشار الفيروس هو هدف كل إجراءات وزارة الصحة، وقرارات مجلس الوزراء، سواء الحظر أو التباعد الاجتماعي.
وتابع مستشار الرئيس للشئون الصحية، موجهًا حديثه للمواطنين: "بلاش تكدس وبلاش تجمع، واللي معندوش حاجة يقعد في البيت، وارتداء الأقنعة في الشوارع أصبح ضرورة خارج المنزل، حافظوا على كبار السن".
ووجه رسالة للشباب قائلا: "لا تنخدعوا في صحتكم أو في شبابكم، قد تنقلون العدوى لأحبابكم، يجب المحافظة على الإنتاج حتى لا يتأثر الاقتصاد القومي بشكل كبير.
آخر إحصائات كورونا في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.
تسجيل 95 حالة إصابة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكرورنا 1794
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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