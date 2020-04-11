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لمخالفة الحظر.. فض فرح وتشميع 4 محلات ببني سويف (صور)

السبت 11/أبريل/2020 - 07:48 ص
جانب من الحملة
جانب من الحملة
احمد فتحي الدسوقي
فضت أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ببني سويف، برئاسة محمد بكري، حفل زفاف "فرح" وأغلقت 4 محلات تجارية، وشمعتها بالشمع الأحمر، لمخالفة قرار الحظر بشأن فتح المحال والمنشآت التجارية، لمخالفتهم حظر التجوال، وتم واتخاذ الإجراءات القانونية، حيالهم.

وشنت الوحدة المحلية، الحملة بمساعدة قوات شرطة مركز ناصر برئاسة الرائد محمد محروس، رئيس المباحث والرائد جمال حمدان، نائب مأمور المركز، حملة مكبرة لمتابعة مدى الالتزام بقرار حظر التجول الذي أصدرته رئاسة مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وضمت الحملة كل من: محمود السكري نائب رئيس المركز، ومحمد البحيري، المكتب الفني لمحافظ بني سويف، وهانى ناجي، مدير إدارة الشباب والرياضة، ومسؤولي أقسام الإشغالات والبيئة والتراخيص والشؤون القانونية، وقوه من مركز الشرطة.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، عدد 10حالات تعد على مساحة 8 قراريط من الأراضي الزراعية بقرية أشمنت، وسط تأمين من قوات الشرطة وبحضور مسؤولى الوحدات المحلية والزراعة، حيث تم اتحاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

وشّدد المحافظ، على استمرارية حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة والأملاك، موجها بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة، بالتوازي مع متابعة الوحدات المحلية لتنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

الوضع الوبائي في مصر
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

وأضاف أن الوزارة سجلت 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.
لمخالفة الحظر.. فض فرح وتشميع 4 محلات ببني سويف (صور)
لمخالفة الحظر.. فض فرح وتشميع 4 محلات ببني سويف (صور)
لمخالفة الحظر.. فض فرح وتشميع 4 محلات ببني سويف (صور)
لمخالفة الحظر.. فض فرح وتشميع 4 محلات ببني سويف (صور)
لمخالفة الحظر.. فض فرح وتشميع 4 محلات ببني سويف (صور)
لمخالفة الحظر.. فض فرح وتشميع 4 محلات ببني سويف (صور)
لمخالفة الحظر.. فض فرح وتشميع 4 محلات ببني سويف (صور)
لمخالفة الحظر.. فض فرح وتشميع 4 محلات ببني سويف (صور)
لمخالفة الحظر.. فض فرح وتشميع 4 محلات ببني سويف (صور)
لمخالفة الحظر.. فض فرح وتشميع 4 محلات ببني سويف (صور)
لمخالفة الحظر.. فض فرح وتشميع 4 محلات ببني سويف (صور)
لمخالفة الحظر.. فض فرح وتشميع 4 محلات ببني سويف (صور)
لمخالفة الحظر.. فض فرح وتشميع 4 محلات ببني سويف (صور)
لمخالفة الحظر.. فض فرح وتشميع 4 محلات ببني سويف (صور)

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