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الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت

السبت 11/أبريل/2020 - 08:33 ص
الطقس
الطقس
أمنية فوزي
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، على مدن ومحافظات مصر.

وجاء ذلك خلال بيان، بدرجات الحرارة، نشرته الهيئة على موقها الرسمي.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

شمال الصعيد
يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.


وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 20 

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 11 والعظمى 22 

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 24 

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 23 

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 06 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 16 والعظمى 25 

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 17 والعظمى 27 

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 18 والعظمى 28 

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 19 والعظمى 28 

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 19 والعظمى 27 

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 20 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 25

درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية

يذكر أن الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، قالت: إن درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية بنحو 3 درجات، حيث يسود طقس لطيف نهارا، وبارد ليلا.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، وعدة مناطق أخرى.

تحذير من تخفيف الملابس

وحذرت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية، نظرا لأنها فترة تقلبات جوية، حيث يفضل تخفيف الملابس بشكل تدريجي اعتبارا من 20 إبريل.

الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت
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