الحضري يكشف لـ"أبلة فاهيتا" كيفية قضائه يومه في الحجر المنزلي









وأكد صدق كلام ابنته شهد بأنه يخبئ البسكوت في حجرته يرتدي في البيت بنطلونات تجعله كرجل عمره ٨٠ عامًا.وقالت بنة الحضري "شهد" آثناء استضافتها مع أبلة فاهيتا: "بأنه ندم على لعبه في نادي الزمالك" أما عن حياته الشخصية فقالت إنه بالنسبة لها صديق وليس أب فقط، ولا تناديه بلقب "بابا" عندما يخرجوا سوياً بل تقول له "حضري".استضافت أبلة فاهيتا الحلقة الماضية النجم عمرو يوسف، تطرق فيها للعديد من الأمور التي تخصه، وخلال فقرة من فقرات البرنامج تتمثل فى سؤال إذا رفض الإجابة عليه ينفذ عقابا، وقام النجم عمرو يوسف بالعديد من الأمور الجديدة والمختلفة عليه، حيث نفذ عمرو يوسف العقاب بالقيام بقص حتة من شنبه، ثم أمسك صاجات وغنى لأبلة فاهيتا، بالإضافة إلى إعطائه ساعته لأبلة فاهيتا، وذلك لرفضه الإجابة على أسئلة من عينة "مين أرخم واحدة فى أصحاب كندة؟ وأجرك كام فى آخر مسلسل؟ وسعر الساعة التى يرتديها".وكانت بدأت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها "لايف من الدوبليكس"، على قناة ON، ورحبت بالجمهور في المنازل، قائلة:" فين أيام الجمهور في الدوبليكس وتشجعيهم و تسقيفهم تهدها كورونا حاجه مفعوصه قد كده متتشافش قاعدتنا كلنا على الكنبه "، وأذاعت أبلة فاهيتا أغنيتها الجديدة "الكوارنتينا" وشارك فيها مجموعة من النجوم.