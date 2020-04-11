دفاعا عن الجيش.. عمرو أديب: "مش سامع عيل بينتقد أعماله"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن فيروس كورونا أصاب مصر في وقت كانت قد تحسنت اقتصاديا بفضل الإجراءات التي إتخذتها الدولة.





وتساءل "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر "، مساء الجمعة: "ليه مش سامع حد بيقول هو ليه الجيش بينتج أكل، وبيعقم الشوارع، وبيصنع أجهزة تنفس.. مش سامع عيل بينتقد أعمال الجيش.. وده عشان أعماله بتنجيك، وساعتها ملازم تعقيم محترم، وقبل كده كانوا بيتريقوا".





وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "عرفت الجيش بتاعك، وعمقك الإستراتيجي.. لا تتآمروا على إمكانيات بلدكم، متنزلوهاش على ركبها".



