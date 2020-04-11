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خيارات الأهلي لتعويض رحيل رمضان صبحي "المحتمل"

السبت 11/أبريل/2020 - 01:10 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

يسعي النادي الأهلي لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي والمُعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي، من البقاء خلال الموسم القادم أو العودة لفريقه.


ويدرس الأهلي التعاقد مع أكثر من لاعب، للمفاضلة بينهم من أجل الإستقرار على لاعب للتعاقد معه، ليكون بديل لرحيل رمضان صبحي المحتمل والذى يقترب من عدم التواجد فى صفوف القلعة الحمراء خلال الموسم القادم.


1_ طاهر محمد طاهر

لاعب المقاولون العرب والذى يُعد أحد النجوم فى الفريق الذى يحتل المركز الثانى ببطولة الدوري المصري هذا الموسم، وأيضًا أحد لاعبي المنتخب الأولمبي ولكن أبعدته الإصابة خلال الفترة الماضية، والذى شارك هذا الموسم فى 6 مباريات وسجل هدف واحد.


2_ محمد شريف

لاعب الأهلي المُعار لصفوف نادي إنبي والذى أثبت جدارته خلال الموسم الجاري مع الفريق البترولي، مما جعل الجهاز الفنى بقيادة السويسري رينيه فايلر يتابعه ويفكر فى عودته ليكون بديل لرمضان صبحي، خاصة انه أحد هدافي بطولة الدوري المصري، والذى سجل 9 أهداف هذا الموسم.


3_ بديل أجنبي

يدرس أيضًا رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التعاقد مع بديل أجنبي فى حال رحيل رمضان صبحي جناح الفريق والعودة لهيدرسفيلد بنهاية الموسم خاصة وإن الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق لم يثبت جدارته فى تعويض اللاعب.

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