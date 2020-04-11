مركز مجدي يعقوب يكشف حقيقة وجود حالات كورونا

قال الدكتور محمد زكريا، مدير مركز أسوان لقلب بمؤسسة مجدي يعقوب، إنهم إتخذوا إجراءات صارمة لمواجهة فروس كورونا بالمركز منذ شهر تقريبا، حيث تم تخفيض عدد العمالة، وتقليل الزيارات، وإجراء فحوصات للزائرين.





وأشار "زكريا"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر "، مساء الجمعة، إلى أنهم اشتبهوا في إصابة والدة طفل يعالج بالمركز بالكورونا، وتواصلوا مع وزارة الصحة، وأجرى للأم والمخالطين لها داخل المركز تحليل.





وأوضح مدير مركز أسوان لقلب بمؤسسة مجدي يعقوب، أنه تبين إصابة الأم بالفيروس، وحجزت بمستشفى العزل، ولكن كافة المخالطين لها من داخل المركز جاءت نتيجة تحاليلهم سلبية.



