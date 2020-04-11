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مركز مجدي يعقوب يكشف حقيقة وجود حالات كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 01:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد زكريا، مدير مركز أسوان لقلب بمؤسسة مجدي يعقوب، إنهم إتخذوا إجراءات صارمة لمواجهة فروس كورونا بالمركز منذ شهر تقريبا، حيث تم تخفيض عدد العمالة، وتقليل الزيارات، وإجراء فحوصات للزائرين.

وأشار "زكريا"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر "، مساء الجمعة، إلى أنهم اشتبهوا في إصابة والدة طفل يعالج بالمركز بالكورونا، وتواصلوا مع وزارة الصحة، وأجرى للأم والمخالطين لها داخل المركز تحليل.

وأوضح مدير مركز أسوان لقلب بمؤسسة مجدي يعقوب، أنه تبين إصابة الأم بالفيروس، وحجزت بمستشفى العزل، ولكن كافة المخالطين لها من داخل المركز جاءت نتيجة تحاليلهم سلبية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

وأضاف أن الوزارة سجلت 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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