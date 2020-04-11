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مبعوث الأمم المتحدة: أزمة كورونا كارثة إنسانية كاملة الأبعاد

السبت 11/أبريل/2020 - 06:16 ص
محمود محيي الدين
محمود محيي الدين
مروة عبدالعزيز
قال الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بأجندة التمويل 2030، إن العالم بعد أزمة وباء كورونا، سيختلف تماما، لافتا إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تراجع شديد في معدلات النمو. 

وأضاف "محيي الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" الذي يعرض عبر فضائية "القاهرة والناس"، أمس الجمعة، مع الإعلامي محمد علي خير، أن أزمة كورونا كارثة إنسانية كاملة الأبعاد، فالأزمة الاقتصادية العالمية لم يشهدها العالم إلا في الحروب العالمية الطاحنة قائلا: "فنحن أمام أمرين أحدهما الحفاظ على الحياة والآخر الحفاظ على المعيشة".

وأشار مبعوث الأمم المتحدة الخاص بأجندة التمويل 2030، إلى أنه لابد من الأخذ في الاعتبار بالأبعاد الاجتماعية والصحية خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن العالم يعيش ركود اقتصادي غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، لافتا إلى أنه يوجد الآن تراجع شديد في معدلات النمو تصل إلى معدلات سلبية، والذي كان متوقعا أن ينمو إلى 2.5 %.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

وأضاف أن الوزارة سجلت 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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