عاجل و رسمياً.. الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في بيان رسمي تأجيل نصف نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .





وجاء نص بيان الانحاد الإفريقي:-





:"بعد التبادل المعلومات مع منظمة الصحة العالمية، يبدو أن الوضع في أفريقيا لا يزال غير مستقر للغاية، حتى لو كانت القارة في حالة جيدة نسبيًا."





وتابع البيان: "تقع على عاتق الجميع مسئولية المشاركة الفعالة في مكافحة انتشار هذا الوباء، الذي قد يكون له تأثير أكثر خطورة على قارتنا من أي مكان آخر.."





أضاف: "نشجع جميع الأفارقة على الالتزام بدقة بتوصيات منظمة الصحة العالمية وكذلك تعليمات السلطات المحلية."



