محافظ الجيزة يتفقد شارع ترسا وأعمال صيانه الكوبري المعدني

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مشروع تطوير محور شارع ترسا، للوقوف على أعمال استكمال طبقه الرصف بالمنطقه الواقعه نهاية الشارع في تقاطعه مع طريق المريوطية، استكمالا للجولات الميدانية التي يقوم بها محافظ الجيزة يوميا، للتأكد من انتظام تنفيذ المشروعات دون أي تقصير.





وشدد المحافظ على تنفيذ الأعمال في التوقيتات الزمنية المحددة دون أي إخلال.





وخلال الجوله حرص راشد، على متابعة التزام المحلات بنطاق حي الطالبية بالغلق، وعدم إقامة أي أسواق أسبوعية وعشوائية حفاظا على سلامة المواطنين في ظل الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا.





وتابع محافظ الجيزة أعمال صيانه كوبري الجيزة المعدني، في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالكوبري ورفع كفاءة طبقة "الإيبوكسي" أعلى الكوبري حيث من المقرر الانتهاء من الأعمال خلال الأسبوع المقبل.





رافق محافظ الجيزة خلال الجوله رئيس جهاز التفتيش ورئيس حي الطالبية.





خطوات لردع المخالفين

وفي ذات الإطار، تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ما يتم إنجازه من إزالة المخالفات وردع المخالفين، مشيرًا أن المحافظة تواصل مجهوداتها علي مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها.





قاد المحافظ حملات الإزالة التي تمت بأحياء جنوب الجيزة و الهرم والعمرانية والطالبية، مشددا على عدم التهاون في إزالة المخالفات، موضحا: "مش هسمح بأي تقصير في إزالة المخالفات".





ووجه محافظ الجيزة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والإنضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة.





ووجه المحافظ خلال متابعته الميدانية بالتعامل الحازم مع مخالفات البناء الموجودة ما بين منطقتي المريوطية والمنصورية والمطله على الطريق الدائري .





رافق المحافظ خلال جولته، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والأستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة.



