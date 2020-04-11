تفوق على نور الشريف ولم يسعى للتمثيل بمصر.. معلومات لاتعرفها عن الممثل اللبناني عبد المجيد مجذوب





كيف تفوق عبد المجيد مجذوب على نور الشريف؟



يصادف اليوم الموافق الحادي عشر من إبريل عيد ميلاد الممثل اللبناني المخضرم عبد المجيد مجذوب، والذي يعتبر من أبرز الممثلين المؤسسين للدراما اللبنانية، وقدم عدة أعمال ظلت محفورة في أذهان الجمهور منذ بدايته وحتى الآن، وآخرها مشاركته المميزة في مسلسل الهيبة.ولد الفنان عبد المجيد مجذوب في طرابلس عام 1940، ويعتبر من مؤسسي دراما لبنان كما ذكرنا، وتألق حضورًا وأداءًا، كانت بدايته عندما كان يعمل داخل شركة للبترول في الكويت، وبعدها أدى أدوارا في ثلاثة أفلام سينمائية وذهب للإذاعة وعلق بصوته المميز على عدة أعمال إذاعية ومنها مسلسل عقد الياسمين إلى أن انطلق في مشواره الفني وبزغ نجمه، ومن أبرز أعماله التاريخية "امرؤ القيس والمتنبي"، كما أدى دور الراوي في مغامرات السندباد، ومن أهم مسلسلاته مسلسل "عازف الليل" و مسلسله الناجح "آلو حياتي والهيبة.تحدث عبد المجيد في لقاء له عن السر وراء قلة اعماله السينمائية ولاسيما المصرية، وكشف أنه قدم 3 أفلام سينمائية وحينها كان كل الممثلين المصريين والسوريين والأجانب يتوجهون للبنان لتصوير أعمالهم، وانه لم يذهب إلى مصر ولم يحاول على الإطلاق.وأكد انه فخور لأنه أصبح واحدًا من أهم النجوم على مستوى العالم العربي، وأوضح أن هناك مجلة كبيرة وكانت الأكثر انتشاراً في العالم العربي قد أقامت في فترة من الفترات استفتاء لمدة ستة أشهر عن الوجه الأكثر محبة لقلوب المشاهدين العرب على الشاشة الصغيرة وجاءت النتائج لصالحه متفوقًا على الفنان القدير الراحل نور الشريف.