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شاهد.. أول بوستر دعائي لمسلسل "فلانتينو" بطولة الزعيم عادل إمام (صورة)

السبت 11/أبريل/2020 - 02:46 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، البوستر اﻹعلاني الأول لمسلسل "ڤلانتينو" عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"حيث تصدرت صورة الزعيم عادل إمام بوستر المسلسل الذي يلعب يشارك به في السياق الرمضاني لعام 2020

وعلقت رانيا قائلة: "مسلسل فلانتينو رمضان 2020" فيما لاقى البوستر إعجاب الكثير ومن أبرز التعليقات: "ألف مبروك بالتوفيق". 

يشار إلى أن رانيا محمود ياسين انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل "فلانتينو" الذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.

"فلانتينو"
تدور أحداثه حول نور عبد المجيد، الشهير بـ'فلانتينو' الذى يملك مدارس دولية هو وزوجته، وتدور بينهما بعض الخلافات نتيجة علاقاته النسائية المتعددة.

والمسلسل من بطولة "عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، محمد الكيلاني، محمود الميرغني، أحمد فريد، وآخرون"، ومن إخراج رامي إمام.


شاهد.. أول بوستر دعائي لمسلسل "فلانتينو" بطولة الزعيم عادل إمام (صورة)
شاهد.. أول بوستر دعائي لمسلسل "فلانتينو" بطولة الزعيم عادل إمام (صورة)

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