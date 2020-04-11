مقارنة رقمية بين محمد صلاح وساديو ماني.. أيهما أفضل؟

ازدادت التكهنات حول اقتراب الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني من الرحيل عن ليفربول الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالتعاقد مع اللاعبين في مقدمتهما قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.





ويمثل محمد صلاح وساديو ماني قوة هجومية كبيرة لفريق ليفربول الإنجليزي، ويعتبران من أخطر الثنائيات الهجومية في البريميرليج، بعدما ساهم الثنائي في 45 هدفًا هذا الموسم، حيث سجل "صلاح" 16 هدفًا وصنع 6 آخرين، بينما سجل النجم السنغالي 14 هدفا، وصنع 9 أهداف خلال 26 مباراة خاضها اللاعبين مع الريدز.





ومن المتوقع أن يتأثر أداء ليفربول بشكل كبير في حالة رحيل الثنائي صلاح وماني أو حتي رحيل أحدهما، ولذلك بدأ النادي الإنجليزي التحرك لتدعيم خط هجومه بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي تحسبًا لرحيل اللاعبين.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير مقارنة شاملة بين الثنائي محمد صلاح وساديو ماني :-





أولًا.. محمد صلاح





- تاريخ الميلاد : 15 يونيو 1992 (27 عامًا)

- مكان الميلاد: نجريج – مركز بسيون – محافظة الغربية

- الطول: 1.75 سم

- مراكز اللعب: جناح أيمن – مهاجم ثاني – جناح أيسر

- القيمة التسويقية: 120 مليون يورو





الأندية التي لعب لها:





- المقاولون العرب: 44 مباراة – سجل 12 هدف – صنع 6 أهداف – دقائق اللعب 3087 دقيقة

- بازل السويسري: 79 مباراة – سجل 20 هدف – صنع 17 هدف – دقائق اللعب 4920 دقيقة

- تشيلسي الإنجليزي: 19 مباراة – سجل هدفين – صنع 4 أهداف – دقائق اللعب 881 دقيقة

- فيورنتينا الإيطالي: 26 مباراة – سجل 9 أهداف – صنع 4 أهداف – دقائق اللعب 1792 دقيقة

- روما الإيطالي: 83 مباراة – سجل 34 هدف – صنع 22 هدف – دقائق اللعب 6587 دقيقة

- ليفربول الإنجليزي: 144 مباراة – سجل 91 هدف – صنع 37 هدف – دقائق اللعب 11884 دقيقة





أرقامه مع منتخب مصر:





خاض "صلاح" 67 مباراة دولية مع منتخب مصر، بإجمالي دقائق لعب فعلية (5602 دقيقة)، سجل 41 هدفًا، وصنع 22 هدفًا، كما سبق وشارك في 11 مباراة مع المنتخب الأولمبي وسجل 4 أهداف، بينما لعب 11 مباراة مع منتخب تحت 20 عامًا وسجل 3 أهداف.





بطولات و جوائز محمد صلاح:





- الدوري الإنجليزي (تشيلسي): 2014 / 2015

- كأس الرابطة الإنجليزية (تشيلسي): 2015

- الدوري السويسري (بازل): 2012 / 2013، 2013 / 2014

- دوري أبطال أوروبا (ليفربول): 2018 / 2019

- كأس السوبر الأوروبي: 2019 / 2020

- كأس العالم للأندية: 2019

- وصيف بطولة أمم إفريقيا (منتخب مصر): 2017

- جائزة أفضل لاعب إفريقي: 2017 ، 2018

- جائزة الحذاء الذهبي – هداف البريميرليج: 2017 / 2018، 2018 / 2019





ثانيًا.. ساديو ماني





- تاريخ الميلاد: 10 أبريل لعام 1992 (28 عامًا)

- مكان الميلاد: مدينة "سيديو" الصغيرة التي تقع على نهر كازامانس في السنغال

- الطول: 1.74 سم

- مراكز اللعب: جناح أيسر – مهاجم ثاني – جناح أيمن

- القيمة التسويقية: 120 مليون يورو

الأندية التي لعب لها:





- ميتز الفرنسي: 21 مباراة – سجل هدف – صنع هدف – دقائق اللعب 1303 دقيقة

- سالزبورج النمساوي: 87 مباراة – سجل 45 هدف – صنع 32 هدف – دقائق اللعب 6940 دقيقة.

- ساوثهامبتون: 75 مباراة – سجل 25 هدف – صنع 14 هدف – دقائق اللعب 5393 دقيقة

- ليفربول: 161 مباراة – سجل 77 هدف – صنع 34 هدف – دقائق اللعب 13265 دقيقة





أرقامه مع منتخب السنغال:





خاض ساديو ماني 65 مباراة دولية مع منتخب السنغال الأول، وسجل 18 هدفا، وصنع 16 هدفا، في إجمالي دقائق لعب فعلية (5301 دقيقة).





بطولات وجوائز ساديو ماني:





- الدوري النمساوي (سالزبورج): 2013 / 2014، 2014 / 2015

- كأس النمسا (سالزبورج): 2013 / 2014، 2014 / 2015

- دوري أبطال أوروبا (ليفربول): 2018 / 2019

- كأس السوبر الأوروبي (ليفربول): 2019 / 2020

- كأس العالم للأندية (ليفربول): 2019

- وصيف بطولة أمم إفريقيا (منتخب السنغال): 2019

- جائزة أفضل لاعب إفريقي: 2019

- جائزة الحذاء الذهبي – هداف البريميرليج: 2018 / 2918



