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شريف رمزي ضحية أبنائه في الحظر المنزلي.. (صور)

السبت 11/أبريل/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شارك الفنان شريف رمزي، جمهوره مجموعة من الصور الجديدة من داخل منزله بفترة العزل المنزلي التي يقضيها مع عائلته وأطفاله عبر حسابه الشخصي بمواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر رمزي، وهو يضع وجه أمام أطفاله ليقوموا بتلوينه والرسم عليه، وكتب قائلًا: "حتودينا على فين يا حظر الله ينعل أبو الكورونا على اللي خدناه من الكورونا، العيال خلصوا الورق اللي في البيت كله وابتدوا يلاقوا حلول تانية".

وكان رمزي قد شارك متابعيه منذ أيام بمقطع فيديو له وهو يؤدي تمارين البلانك مع زوجته الفنانة ريهام أمين عبر حسابه بموقع إنستجرام، وكتب معلقًا: "من ساعة ما دخلت التيك توم ده، وأنا مش عارف أطلع منه، ربنا يعدينا من الحظر والكورونا دى على خير"، فى إشارة منه إلى تطبيق التيك توك الذي قام بتصوير التحدي من خلاله.

على سياق آخر، دشن رمزي الأسبوع الماضي حملة، لحماية الحيوانات الآليفة وعدم إلقائها في الشوارع بعد أن تخلى عدد كبير من الناس عن كلابهم وقططهم بسبب شائعة تم تداولها بأن الحيوانات الآليفة تقوم بنقل عدوي فيروس كورونا المستجد للبشر.

وحرص عدد كبير من الفنانين على المشاركة في تلك الحملة ومن ضمن المشاركين الفنانة شيرين رضا، والإعلامي شريف مدكور، والفنان أحمد فهمي، والنجمة إيمي سمير غانم، والفنان الكوميدي عمرو وهبة.

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فترة العزل فترة الحظر شريف رمزي الفيروس كورونا الفن

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