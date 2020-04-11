آخر كواليس صفقة انتقال مارتينيز لبرشلونة





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني قرر الاتجاه إلى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي وصرف النظر عن عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الكامب نو مرة أخرى بعد أن كان أهم أولوياته في الموسم المقبل.



وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة يعاني من أزمة اقتصادية ستفقده القدرة على التعاقد مع البرازيلي نيمار بسبب مغالاة ناديه الفرنسي في قيمة الاستغناء عنه إضافة إلى قيمة راتبه المرتفعة التي تبلغ 35 مليون يورو والتي يعجز النادي الكتالوني عن سدادها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة وضع جميع الخطط التي وضعها قبل أزمة تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد جانباً وقرر النظر إلى الأولوية في الوقت الحالي والمتمثلة في تدعيم مركز الرأس الحربة مع اقتراب رحيل نجن الفريق الأوروجواياني لويس سواريز إما بالاعتزال أو الرحيل لأي من الأندية التي ترغب في خدماته قبل إنهاء مشواره.