"حياتي مش تمام" لرامي صبري تتخطى 7 ملايين مشاهدة









ويشار إلى أن الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وهذا لم يكن التعاون الأول بينهم، وتوزيع جلال حمداوي، وقد طرحها بالتزامن في عيد الحب.



وتقول كلمات أغنية "حياتي مش تمام" لـ رامي صبري: "بروح كتير أماكن واشوف ناس كتيرة .. ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام .. قاطعت خلاص معارفك، وكل اللي عارفك.. ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام.. ده انا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها.. عشان يهدى بالي و ارتاح م الالام.. مبسمعش الأغاني ولا بيشغلوني.. المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام".



يذكر أن آخر ألبوم طرحه "صبري" كان يدعى "فارق معاك" وكان يضم 12 أغنية، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، وهي: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".









تخطت أغنية "حياتي مش تمام" للفنان رامي صبري، أكثر من 7 ملايين مشاهدة، حتى الآن منذ طرحها على القناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وحققت الأغنية نجاحات كبيرة، وقام رواد السوشيال ميديا بتداول فيديوهات لهم وهم يغنون الأغنية.