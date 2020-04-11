سويدية متعافية من كورونا تروي قصة صداقتها مع معالجيها

كشفت ميريت جبريل، سويدية تحمل الجنسية المصرية، عن تفاصيل شفائها من فيروس كورونا بمصر.

وأضافت "جبريل"، خلال مداخلة هاتفية برنامج"مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان أمس الجمعة، أنها إلى أنها شعرت بارتفاع بسيط في درجة الحرارة، وسعال فذهبت إلى مستشفى العباسية، وقضت يومين هناك قبل إجراء التحاليل، وظهرت نتيجتها إيجابية.

النظام الطبي في مصر جيد للغاية، سواء من حيث الأطباء أو الممرضين، مشيرة إلى أنها تعافت من المرض بعد 22 يوما، كونت خلالها صداقة وحب مع الأطباء المصريين الموجودين بمستشفى العجمي، انعكست عند خروجها من المستشفى.

وأشارت إلى أن عمها يعمل طبيب وكان يتابع معها، وزارة الصحة اتصلت بي فورا، بعد اكتشاف إصابتي بفيروس كورونا، وأبلغتني بالذهاب إلى مستشفى العجمي، لخوض رحلة العلاج هناك، لافتة إلى أن

وأشارت إلى أن عمها يعمل طبيب وكان يتابع معها، وزارة الصحة اتصلت بي فورا، بعد اكتشاف إصابتي بفيروس كورونا، وأبلغتني بالذهاب إلى مستشفى العجمي، لخوض رحلة العلاج هناك، لافتة إلى أن النظام الطبي في مصر جيد للغاية، سواء من حيث الأطباء أو الممرضين، مشيرة إلى أنها تعافت من المرض بعد 22 يوما، كونت خلالها صداقة وحب مع الأطباء المصريين الموجودين بمستشفى العجمي، انعكست عند خروجها من المستشفى.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.





وأضاف أن الوزارة سجلت 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



