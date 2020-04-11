انفراد.. أول حوار لوالدة الطفلة "آية" ضحية التعذيب على يد والدها: قطعها بـ"كتر" وخدت 57 غرزة (صور)

"من لا يستطيع أن يقوم بواجب الأبوة، لا يحق له أن يتزوج و ينجب أبناء"، مقولة معروفة للفيلسوف الفرنسي، جان جاك روسو، تؤكد على القيم الأدبية والمعنوية لدور الأب في حياة ابنائه، إلا أن بعض الآباء تخلوا عن قيمهم، ومنهم "عبدالنبي"، الذي عذب ابنته الطفلة الصغيرة "آية"، دون شفقة أو رحمة أو إنسانية، ولم يراعِ أنها ابنة 14 ربيعًا فقط، بل تعدى عليها بـ"شفرات حلاقة"، وشوه ملامح وجهها البرئ بحمض النيتريك، المعروف بـ"ماء النار"، محاولًا أن يشفي غليله من والدتها التي انفصلت عنه وتزوجت بآخر.

" الفجر " حاولت كشف تفاصيل القضية، وإزاحة الستار عن كواليسها، وحاورت السيدة "سهام فتحي"، ربة منزل، ووالدة الطفلة "آية"، ضحية التعذيب.

في البداية.. كيف بدأت الواقعة مع الطفلة "آية"؟

في يوم ٢١ من الشهر الماضي (مارس)، سلمت له الطفلة لتكون في حضانته عن طريق الشرطة، وذهبت معه لشقة مستأجرة بمنطقة المنيب الكائنة، بأبو النمرس، يقطن بها بمفرده، وفي صباح اليوم الثاني، في حدود الساعة الـ٩ صباحًا -حسب ماقالته لي الطفلة- استيقظ فجأة وربطها من قدميها وأيديها بحبل وضربها ضربًا عنيفًا، وسكب عليها ماء نار.





وفي صباح يوم ٢٣ مارس، قطع وجه "آية" بآلة حادة (كتر)، وكانت الجروح منتشرة على خدودها وجبينها، بالإضافة للاعتداء عليها بـ"الكتر" في ظهرها، وكتابة لفظ غير لائق بالكتر على ظهرها، وهذا مثبت بمحضر الشرطة.





ماذا حدث بعد ذلك في الطفلة.. هل الأب أخذها للمستشفى؟

لا.. "عبدالنبي" أخذ الطفلة في سيارته الخاصة، ووضع "إيشارب" على وجهها حتى لا أحد يلاحظ من الجيران علامات التعذيب، ووصلها لمنزل والدتي، الكائن بأبو النمرس، وتركها أمام البيت وهرب، فصعدت الطفلة لباب شقة والدتي، وبمجرد دخولها كانت في حالة انهيار شديد، وعلى الفور اتصلت والدتي وأختى بي، وذهبت لهم على الفور.





ماذا فعلتِ عندما شاهدتِ الطفلة "آية" وعلامات التعذيب على وجهها؟

انهرت أمامها، وقومت على الفور بالذهاب للمستشفى، للكشف عليها وأخذ تقرير واف بالحالة، حتى أقدمه في محضر للشرطة.





بماذا أفاد التقرير الطبي؟

يوجد جروح قطعية متعددة بالجبهة، جرحين بطول ٣ سم و٤ سم، وجروح قطعية بالخد الأيسر يصل عمق الجرح لـ٣سم و٤ سم، مع وجود خدوش متعددة بالخد الأيمن، وآثار كاوية بالوجه، وسحجات بأسفل الظهر، وهناك كلمة على ظهرها، كما أكد التقرير أنها تحتاج للعرض على أخصائي جراحة تجميل، وحينها تم عمل 57 غرزة لها في جسدها.





ماذا فعلتِ بعد الكشف على "آية"؟

أخذت الطفلة، وحررت محضر بقسم شرطة أبو النمرس، وأبلغت عنه في الأماكن الوارد تواجده بها، حتى يتم القبض على هذا المجرم في أسرع وقت.





كيف كانت حياتك مع والد "آية" بعد انفصالك عنه؟

تزوجت من والد "آية" منذ أكثر من ٢٠ عامًا، وأنجبت منه ٣ أطفال، أكبر أبنائي يبلغ من العمر ٢٠ عامًا، وهو في الجيش حاليًا، وابنى الثاني يبلغ من العمر ١٨ عامًا، ويعمل في محل، وأصغرهم ابنتى "آية" تبلغ من العمر ١٤ عامًا، وانفصلت منذ ٤ أعوام، لعدم ارتياحي معه، ولكثرة المشاكل الزوجية بيننا، الإ أن أبنائي الـثلاثة كانوا مع زوجي لمدة عامين، بعد طلاقنا.





هل حدث وتعدى زوجك بالضرب أو التعذيب على أبنائك طوال فترة بقائهم معه؟

حدث بالفعل، منذ انفصالنا ويضرب الأبناء، وحسب ما اتذكره أنه في شهر ٧ لعام ٢٠١٨، ضرب ابني الأكبر بأداة "كتر" وأحدث له إصابه في قدمه، كما ضرب ابني الثاني بذات الأداة، وأحدث إصابة في كتفه، وخلال عامين، قام ضرب "آية" بكتر في ظهرها "بطول ظهرها"، وهذه العلامة مازالت موجودة.





هل حررتِ محضرًا لإثبات ذلك؟

أبنائي الاثنين، رفضا تحرير محضر ضد والدهما، أما "آية" عندما ذهبت لتحرير محضر، كان مر على الواقعة أربعة شهور، نتيجة لمعرفتي في وقت متأخر، وعندما جاءت "آية" لقضاء يوم معي، رأيت آثر "الكتر" على ظهرها، ذهبت لتحرير محضر، ولكن كان عدى الوقت عليها فترة كبيرة، نتيجة أن زوجي كان يمنعني من رؤية أبنائي لفترات تصل لستة شهور متصلة.





ماذا حدث بعد تعذيب أبنائك.. هل رجعتِ لعصمته من جديد خوفًا عليهم؟

لا، بعد عامين من انفصالنا وبوجود أبنائي معه، طلب عودتي له من جديد، وضغط علي بسبب الأبناء، ولكني رفضت بشدة، حتى تأكد أنني لن أعود إليه مرة أخرى.





خلال وجود أبنائك معه لمدة عامين، هل طلبتِ حضانتهم؟

نعم، وكان كل مرة يرفض، ويطلب عودتي له حتى نربى أبنائنا، ولكني كنت أرفض بسبب الخلافات المستمرة معه ولكونه شخص غير أمين علي، وعلى أولاده، وعندما تأكد من عدم عودتي له مرة أخرى، بدأ يفكر في الزواج من سيدة أخرى.





بعد وجود أبنائك معه لمدة عامين.. وعندما بدأ يفكر في الزواج ماذا فعل مع أبنائك؟

ترك أبنائي معي لمدة عامين، وحينها شعرت بسعادة كبيرة لرجوع أبنائي إلى حضني.





هل بعد عودة أبنائك لحضنك.. حدث شئ؟

مشروع زواجه من أخرى، بات بالفشل، وحينها ارتكب أمرًا جنونيًا، حيث أحرق شقة الزوجية، الكائنة بعقار بدار السلام، التابع لوالدته والتي تسكن معه في ذات العقار، لأنه "بيت عيلة"، حتى تفحمت الشقة بكامل محتوياتها.





ماذا حدث بعد حرق الشقة؟

جاءت المطافي والأدلة الجنائية، لإثبات واقعة الحريق، وحرر محضر بقسم دار السلام، وعرفت أن والدته حررت محضرًا ضده تتهمه بإحراق العقار، والشروع في قتلها.





هل سُجن بسبب إحراقه للشقة؟

والدته تنازلت عن المحضر، ولكن كان هناك محضرًا يثبت واقعة الحريق، حررته "المطافي"، وبسبب هذا المحضر حكمت المحكمة عليه، بالحبس لمدة سنة غيابيًا.





ماذا فعل طليقك بعد الحكم عليه؟

بعد ذلك ترك منزل والدته، وذهب واستأجر شقة بمنطقة المنيب "ترسا" بأبوالنمرس بالجيزة، وهذة الشقة بجانب والدتي، ومنذ تلك اللحظة، بدأ يفتعل المشاكل من جديد، ويطلب عودتي لعصمته، إلا أني رفضت وتزوجت من رجل آخر، ولكن لم أبلغ أحد، حتى اضطررت مع اصراره لعودتي لعصمته، أبلغه بزواجي، ومن هنا لم يهدأ حتى ارتكب تلك الواقعة في حق ابنتي "آية".





هل في خلال وجود أبنائك معك في آخر عامين.. كانوا يعلمون بزواجك؟

لا، أبنائي عادوا إلى حضانتي بعد ما زوجي قرر يتزوج، وهو الذي تركهم لي، وفي خلال العامين كنت مقيمة معهم برفقة والدتي في شقتها بأبوالنمرس، لأن زوجي الثاني كنت أراه على فترات تصل لأكثر من ١٥ يومًا، فبالتالي كنت أمكث مع أبنائي مدة كبيرة، حتى يأتي زوجي وأتركهم تلك الفترة وأكون معه في شقة الزوجية، حتى لا يعلم طليقي "والدهم" بزواجي فيطلب حضانة الطفلة "آية" لأن وقتها كان الأبناء الآخرين كبروا.





وماذا حدث بعد علم طليقك بزواجك؟

حدثت مشاكل كثيرة، حتى بعد تركه لأبنائي عامين في حضانتي، طلب مني الانفصال عن زوجي، وعندما رفضت، طالب بحضانة "آية"، وكسب القضية، واستلم الطفلة يوم ٢١ مارس، وبعدها بدأ تعذيبها بالشكل الواضح في الصور، والمثبت في محضر الشرطة، بسبب علمه بزواجي من آخر فانتقم من الطفلة بسببي.





هل حررتِ محضرًا ضد طليقك في وقت سابق؟

نعم، حررت بتحرير محاضر كثيرة بقسمي "دار السلام" و"أبوالنمرس" وأرقامها معي، ولكن صورها بالأقسام.





ما الاتهامات التي تضمنتها هذه المحاضر؟

كانت المحاضر، في كل قسم تصل لأكثر من ٣ محاضر، وتضمنت اتهامات مابين التهديد بالقتل، والتهديد بتشويهي وتشويه الطفلة "آية".





ماذا كان رد فعل الطفلة "آية" بعد تعذيبها على يد والدها؟

"آية بنتي بقت بتكرهه وخايفة منه بعد اللي حصل، حتى حالتها النفسية سيئة، أولًا بسبب خوفها منه، وبسبب وجهها وجسمها الذي تشوه، ويحتاج لعمليات تجميل كثيرة، وكل يوم بتصحى على كوابيس خايفة من اللي حصل لها.. كفاية خوفها يوم ماجت وبتحكلنا على اللي حصلها وكانت في حالة انهيار شديدة، وإحنا كنا بنهديها"، وهي دلوقتي بتقول مش عايزة ارجع لبابا تاني، أنا خايفة، ونفسي وشي يرجع تاني".





وأخيرًا.. ماذا تطلبين بعد إلقاء القبض على طليقك؟

"أطالب بأقصي عقوبه عليه، عشان حق بنتي يرجع، وأتمنى يحصله زي اللي عمله بإيده في جسم بنته، حتى يذوق الوجع والكسرة اللي شعرت بها الطفلة في هذا العمر".





بلاغ للأجهزة الأمنية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد داود، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بتلقيه بلاغا من والدة الطفلة "آية.ع. ف"، ١٤ عاما، تتهم طليقها "عبدالنبي فرغلي"، بتعذيبها وتمزيق وجهها وحرقها بمياه نار، وبينت التحريات على صحة الواقعة، وأنها مصابة بعدة جروح قطعية وحروق بالوجه، وتحرر محضر برقم 4181 لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.





مطالب بتأهيل الطفلة تأهيل نفسي

إلى ذلك، كشفت مصادر بالنيابة، أنه سيتم عرض الطفلة "آية"، على أخصائي نفسي لإعادة تأهيلها نفسيًا، بعد التعذيب الذي تعرضت له على يد والدها.



