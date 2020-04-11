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عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

السبت 11/أبريل/2020 - 02:16 ص
بوابة الفجر
نور طلعت

انتشرت منذ قليل أخبار تفيد بوقف تصوير مسلسل منى زكي "تقاطع طرق" و خضوع فريق عمل المسلسل بالكامل لحجر صحي بعد ثبوت إصابة مساعدة منى زكي بفيروس كورونا.

وقال مصدر مقرب من منى زكي، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني"، أنه لا صحة لهذا الخبر، مؤكدًا أنه شائعة لا أساس لها  من الصحة. 

وأكد أن فريق عمل الملسل مستمر حاليًا في تصوير المشاهد المتبقية.

مسلسل "تقاطع طرق"  من المفترض سيتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل،وهو من  تأليف وإخراج تامرمحسن، بطولة منى زكي،محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، سيد رجب، ومجموعة مميزة من النجوم.

والمسلسل يشهد عودة منى زكي للدراما  بعد غياب ثلاثة سنوات من تقديمها لمسلسل "أفراح القبة".

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