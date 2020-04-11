أرقام نبيل دونجا المرشح للإنضمام للزمالك





ويعد دونجا من أفضل لاعبي خط الوسط المدافع في مصر في الوقت الحالي، رفقة نجم الزمالك طارق حامد، ولاعب الأهلي المصاب حمدي فتحي.





وأصبح اللاعب ركيزة أساسية في تشكيل نادي بيراميدز منذ أن كان يلعب في نادي الأسيوطي الرياضي، الذي انضم له قادماً من بني عبيد في صيف 2016.





ويعد دونجا اللاعب الوحيد المتبقي أساسياً من تشكيلة نادي الأسيوطي، قبل أن يتغير اسمه في صيف 2018 لنادي بيراميدز، وتنتقل ملكيته للمستشار تركي آل شيخ.





أرقام نبيل دونجا مع بيراميدز هذ الموسم



خاض دونجا 23 مباراة مع الفريق هذا الموسم في جميع البطولات، بمجموع دقائق لعب بلغت 1902 دقيقة،وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد، ونال البطاقة الصفراء في أربعة مناسبات.





وضمن بطولة الدوري المصري، لعب دونجا 14 مباراة بمجموع دقائق 1183 دقيقة، سجل خلالها هدفاً وصنع آخر، وتلقى البطاقة الصفراء في أربعة مناسبات.





ولحساب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لعب دونجا 9 مباريات، سجل خلالها هدفاً وحيداً، وذلك خلال 719 دقيقة لعب.

ذكرت عدة تقارير صحفية، أن نادي الزمالك يستهدف ضم اللاعب نبيل عماد دونجا، نجم خط وسط نادي بيراميدز ومنتخب مصر، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.