كل ما تريد معرفته عن طقس قداس "سبت لعازر"

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، القداس الإلهي والمعروف بـ"قداس سبت لعازر"؛ من كنيسة التجلي في البابوي بدير الأنبا بيشوي العامر بوادي النطرون.





يعتبر ذلك القداس الثاني الذي يترأسه قداسته بدون حضور شعب؛ عقب قرار غلق الكنائس ووقف جميع الصلوات والطقوس بها، طبقًا للقرارات الدولة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية باتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.





ومن المقرر أن يقام صلوات القداس في الساعة السابعة صباحًا؛ وسط حضور قليل مقتصر علي مجمع رهبان الدير وبعض الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس.





لعازر هلم خارجًا:

يُعتبر سبت لعازر في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هو أهم المُعجزات للسيد المسيح والتي تحدث عنها الكتاب المقدس كما إنها تحمل مكانة عظيمة في تاريخ الديانة المسيحية في العالم، حيث إقامة لعازر علي يد المسيح بعد أن مكث في القبر أربعة أيام حتى أن انتن جثمانه، ومن المعروف بأنه من أقرب الأصدقاء له.

ويروي الكتاب المقدس هذه المُعجزة في الإصحاح الحادي عشر من إنجيل يوحنا إن قصة إقامة المسيح لصديقة القديس عازر من الأموات وهو قديس مؤمن كان من بيت عبرة وشقيق لكل من مرثا ومريم وكانوا أسرة مقربة إلى قلب المسيح، وذات ليلة وصل إلية نبأ عن مرض لعازر وسارع يسوع المسيح وبعض من تلاميذه لتفقد أوضاع هذا القديس المؤمن فوجدوا مريم ومرثا اختاه حزينتين على رحيل أخيهم الذي توفى منذ 4 أيام وحين ذهب المسيح إلى قبر هذا القديس وتحققت المعجزة وإقامة من الموت مره آخرى.

طقس قداس سبت لعازر: وهو قداس يٌصلي بالطقس السنوي المعتاد، حيث يبدأ بصلاة تسبحة نصف الليل ويُقال فيها الذكصولوجيه الخاصة بسبت لعازر، ثم يُقال ما يلائم من الذكصولوجيات كما تقال الإبصالية الخاصة به أيضًا ثم الطرح فالختام المعتاد.

وفي رفع بخور باكر الذي يبدأ قبيل القداس الإلهي؛ تُقال فيه أرباع الناقوس الخاصة بسبت لعازر بعد الربع الخاص بالقديسة العذراء مريم، ثم تٌقال أوشية الراقدين وبعدها الذكصولوجيات كما في تسبحة نصف الليل.

ويقول الكاهن إفنوتي ناي نان، ثم تقرأ النبوات ولا تقال الطلبة ولا تعمل ميطانيات ولا إكلينومين طاغوناطا ثم تقال أوشية الإنجيل ويقرأ الإنجيل قبطيًا وعربيًا، ومرد الإنجيل الخاص به ثم الختام السنوي.