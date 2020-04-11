"الأوقاف" تعلق على إقامة أحد السلفيين صلاة الجمعة في المنزل

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الزوايا خطر على الفكر الديني، لافتا إلى أن الوزارة حذرت منها أكثر من مرة نظرا لما تنتجه من أفكار متطرفة.

وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان أمس الجمعة، أنه تم إغلاق أكثر من 20 ألف زاوية، خلال الست سنوات الماضية، وهي وتظل مفرخة مالم يقضي عليها تماما.

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن جميع المساجد مغلقة بسبب أزمة كورونا، والمخالفات تكاد تكون صفر، ومن يخالف قرار المنع من الأئمة ننهي خدمته.





وعن إقامة أحد السلفيين صلاة الجمعة في بيته، قال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الأوقاف ليست مختصة بما يحدث في بيوت الناس.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.





وأضاف أن الوزارة سجلت 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



