محمد رمضان يسترجع ذكرياته مع ترويض الأسود بفيديو من "قلب الأسد"



من ناحية أخرى طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان البرومو التشويقي للمسلسل المقرر أن يعرض في السباق الرمضاني المقبل، واحتوى البرومو على ازمات بين بطل العمل "رضوان البرنس" وأشقائة، كما أوضح سجن رضوان وخلافات في عائلة البرنس، مما أضفى إثارة وتشويقا على الأحداث.



ويسجل "البرنس" التعاون الثاني بين محمد سامى ومحمد رمضان في الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويًا مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان في السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.



وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" في شهر رمضان الماضي، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغنى، هنادي مهني، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى.

