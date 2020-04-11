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صفقات تبادلية محتملة خلال الصيف المقبل

السبت 11/أبريل/2020 - 03:04 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي






تحاول الأندية الأوروبية استغلال فترة التوقف الحالية بسبب كارثة كورونا، بالتجهيز للصفقات الجديدة في فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة.




وفي ظل وجود أزمة مالية خانقة تعاني منها جميع الأندية، أصبحت الصفقات التبادلية خياراً مثالياً، لتقليل المبالغ المالية الباهظة في تلك الصفقات، وأيضاً استغلال رغبة بعض الأندية في خدمات بعض اللاعبين الغير مرغوب فيهم في أندية أخرى.




ونرصد لكم من خلال التقرير التالي، أبرز الصفقات التبادلية المحتملة، خلال الميركاتو القادم.






جريزمان - نيمار



يبقى نيمار حلماً بعيداً لبرشلونة، ويحاول النادي الكتالوني إدراج الفرنسي أنطوان جريزمان في الصفقة، حيث لم يظهر بالشكل المطلوب خلال موسمه الأول في برشلونة.




ديبالا - بوجبا



يسعى نادي يوفنتوس لاسترجاع لاعبه بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، حيث ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة السيدة العجوز تحاول إغراء مانشستر يونايتد بضم أحد النجمين باولو ديبالا أو فيديريكو بيرناردسكي.





كوستا - خيسوس




تم طرح صفقة تبادلية بين يوفنتوس ومانشستر سيتي، سيكون بطلها البرازيليان، دوجلاس كوستا نجم يوفنتوس، وجابريل خيسوس مهاجم السيتي.




راكيتيتش - كارلوس



يسعى برشلونة لضم دييجو كارلوس مدافع أشبيلية، وقد يدرج نجمه الكرواتي إيفان راكيتيتش ضمن الصفقة.





خاميس - بوجبا



ريال مدريد هو الآخر يريد بوجبا، ومن ثم ظهر مقترح لدى إدارة اليونايتد لضم الكولومبي خاميس رودريجيز، كجزء من الصفقة.





فيدال وفيربو - مارتينيز



يبقى لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان أهم أهداف برشلونة، الذي اقترح بيع نجميه أرتورو فيدال وجونيور فيربو ضمن الصفقة.




كيسي - ميليك



يطمح نادي ميلان في ضم البولندي أركاديوش ميليك، نجم هجوم نابولي، ولذلك، طرحت فكرة ادراج لاعب الوسط فرانك كيسي ضمن الصفقة

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