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نقيب الموسقيين هاني شاكر يعزي الملحن وليد سعد في وفاة والدته

السبت 11/أبريل/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

قدم أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، واجب العزاء في وفاة والدة الملحن وليد سعد، التي توفيت صباح الجمعة.

ونشر هاني شاكر، نعيًا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، قال فيه: "البقاء لله، انعي اخي وصديقي العزيز الملحن الكبير وليد سعد في وفاه والدته الغالية، اسكنها الله فسيح جناته والهم الأسره الصبر والسلوان".

ومن الجدير بالذكر أن والدة الملحن وليد سعد،  شُيعت جنازة أمس الجمعة بمسجد الفردوس بمحافظة الإسماعيلية، وتم تلقي العزاء في مدافن الاسرة، وذلك بسبب الإجراءات المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة الجميع.

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