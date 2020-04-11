أمريكا تسجل أكثر من 2108 وفاة جراء فيروس كورونا

أفادت "فضائية "العربية" أن الولايات المتحدة الولايات المتحدة سجلت أكثر من 2108 وفاة جرّاء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك حسب إحصائية جامعة "جونز هوبكنز".

وبحسب تقديرات البيت الأبيض، فإن "كوفيد 19" سيفتك في الولايات المتحدة بما بين 100 إلى 240 ألف شخص، إذا ما تقيد الجميع بالقيود المفروضة حاليا لاحتواء الوباء، مقارنة بما بين 1.5 مليون إلى 2.2 مليون شخص كانوا سيلقون حتفهم لو لم يتم فرض أي قيود.

وظهر فيروس كورونا في البداية من الصين، وبعدها انتقل إلى غالبية دول العالم، وأصاب حوالي مليون و700 ألف شخص، وقتل أكثر من 100 ألف شخص.

وظهر فيروس كورونا في البداية من الصين، وبعدها انتقل إلى غالبية دول العالم، وأصاب حوالي مليون و700 ألف شخص، وقتل أكثر من 100 ألف شخص.





وفي مصر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.





وأضاف أن الوزارة سجلت 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



