حفيد عمر الشريف يحتفل بذكرى ميلاد جده الـ 88





نشر عمر جونيور حفيد الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لجده الراحل عمر الشريف، الذي تصادف هذه الأيام ذكرى ميلاده الـ88.





وكتب قائلا:"عيد ميلاد سعيد، هفضل أحبك على طول"، فيما علق أحد المتابعين عليه قائلا: "الله يرحمه يارب كان طيب وبموت فيه".





يذكر أنه في 23 مايو 2015 الموافق 23 رمضان 1436 هـ أعلن نجل الفنان عمر الشريف إصابة والده بمرض الزهايمر، حيث يعاني من تذكر أبرز وأشهر أفلامه، كما أنه لم يعد يميز بين معارفه.



