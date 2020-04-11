الصين تسجل 46 حالة إصابة جديدة بكورونا

أفادت "فضائية "العربية" أن الصين سجلت 46 حالة إصابة 42 منها لأشخاص قدموا من الخارج خلال 24 ساعة.

وتقول الحكومة الصينية إن أكثر من 3331 شخصا توفوا بسبب كوفيد-19، وإن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 81740 حالة.

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد، بدأ في الصين، ومنها انتشر في باقي دول العالم، وأصاب نحو مليون و700 ألف شخص، وقتل نحو 100 ألف شخص حول العالم.

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد، بدأ في الصين، ومنها انتشر في باقي دول العالم، وأصاب نحو مليون و700 ألف شخص، وقتل نحو 100 ألف شخص حول العالم.





وفي مصر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.





وأضاف أن الوزارة سجلت 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



