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"هتشوفوا حاجة جامدة".. أحمد فهمي يروج لمشاركة شقيقه في "ونحب تاني ليه" لياسمين عبد العزيز

السبت 11/أبريل/2020 - 04:29 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

نشر الفنان أحمد فهمي البوستر الترويجي لمسلسل "ونحب تاني ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "فهمي''  قائلًا: "أضرب جامد، هتشوفوا حاجة جامدة"، فيما علق أحد الجمهور: "بالتوفيق ان شاء الله، ربنا معاه يا رب النجم حبيب الملايين" في إشارة منه إلى كريم فهمي الذي يشارك في المسلسل.

يذكر أن مسلسل "ونحب تانى ليه" يشارك في بطولته نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وعدد آخر من الفنانين.

 وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

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