تفاصيل مأساوية عن وفاة سيدة وإصابة زوجها بكورونا (فيديو)

روي شادي رضا أحد المصابين بكورونا، تفاصيل مأساوية عن إصابته ووفاة زوجته وابنه حديث الولادة بفيروس كورونا.

وأضاف "رضا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي بعرض عبر فضائية "mbc مصر" مع الإعلامي عمرو أديب، الجمعة، أن شقيق زوجته هو سبب العدوى، بعد إصابته بالمرض ونقله إلى والدته وشقيقته التي كانت تمرضه.





وأشار إلى زوجته كانت حامل عند إصابته بهذا الوباء ونظرًا لأن مناعتها ضعيفة بسبب الحمل تدهورت صحتها ونقلت لمستشفى العزل في العجمي بالإسكندرية، مؤكدا أنه يخضع حاليا للحجر الصحي في المستشفى بالعجمي لتلقي العلاج اللازم.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.





وأضاف أن الوزارة سجلت 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



