نقيب المأذونين: الأسبوع الأول من الحظر لم يشهد حالات طلاق

قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن الأسبوع الأول من حظر التجوال لم يشهد أي حالات طلاق، وبدأت حالات الطلاق تظهر مرة أخرى في الأسبوع الثاني.





وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يعرض عبر فضائية "cbc" الجمعة، أن نسب الطلاق فى 2020 أقل بكثير عن الثلاث سنوات السابقة، لافتًا إلى أن حظر التجوال أعاد الهدوء للأسرة المصرية، والصبر للزوج وللزوجات.





وأشار نقيب المأذونين، إلى أن نسب الزواج لم تتأثر بشكل كبير من جراء حظر التجوال الذي فرضته الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، ولكن مظاهر الاحتفال بالزواج قد اختفت.





وفرضت الحكومة المصرية حظر تجوال يبدأ الساعة الثامنة مساء، وحتى السابعة صباحا، ضمن إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



