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مرتضى منصور يؤكد عن عدم تعاقده مع أحمد فتحي

السبت 11/أبريل/2020 - 03:43 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لن يدخل في مفاوضات مع أجل التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الأهلي، والذي أعلن رحيله عن المارد الأحمر.


وتحدث منصور خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة ناديه:" أحمد فتحي تعرض للإهانه داخل الأهلي، ولدي الأموال التي تمكنني من التعاقد مع أي لاعب".


وتابع:" عدم التعاقد مع فتحي هي رؤية المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، فشروط التعاقد مع أي لاعب لا بد وأن تكون هناك حاجة فنية له".


وواصل:" العديد من وسائل الإعلام قالت بأنني طلبت التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة، وطاهر محمد طاهر لاعب المقاولون، وكريم العراقي لاعب المصري، ونبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز، ولكن الحقيقة أنني لم أطلب التعاقد مع أي إسم من هؤلاء".


وأتم:" لم أعرض حميد أحداد للبيع، لأن هناك بند في عقد اللاعب يسمح لنادي الرجاء بأحقية الشراء، فكيف أعرضه للبيع قبل نهاية إعارته".

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