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تامر حسني يحذر من مجهول ينتحل شخصيته ويتوعده بعقاب شديد

السبت 11/أبريل/2020 - 04:54 ص
بوابة الفجر


حذر الفنان تامر حسني، حمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من مجهول ينتحل شخصيته.

وكتب تامر: "في شخص فاضي بيكلم الناس وبيقلد صوتي.. وعمال بيغني وبيبعت اهداءات وللأسف في ناس مصدقاه!".

وأشار إلى أنه لا يرسل أية رسائل أو تهاني إلا من خلال صفحاته الشخصية والموثقة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أنه اضطر إلى إجراءات قانونية ضد سابق الذكر، على الرغم من كونه لا يحب أن تصل الأمور إلى هذا الحد، معبرًا عن استيائه إزاء انتحال شخصيته.


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