زيدان العقبة الوحيدة لتحقيق حلم رويز

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أشار تقرير صحفي، عن العقبة التي ستقابل ريال مدريد في التعاقد مع الدولي الإسباني فابيان رويز، لاعب فريق نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وبحسب موقع "توتو ميركاتو"، فإن فابيان رويز يرغب في التواجد مع ريال مدريد، ولكن زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، هو العقبة الرئيسيه التي تعرقل إنتقال اللاعب لملعب سانتياجو برنابيو.



وتابع الموقع، أن زيدان يرغب في التعاقد مع مواطنه بول بوجبا، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإدواردو كامافينجا لاعب فريق رين الفرنسي.



وأكد الموقع أن الثنائي بول بوجبا وكامافينجا، هما أكثر فاعليه بالنسبة لذيدان خلال تواجده مع ريال مدريد.



وأتم الموقع، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يحلم بالتعاقد مع اللاعب، ورغبه زيدان لن تمنعه من ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة