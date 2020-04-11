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حلم بيريز مهدد بسبب زين الدين زيدان.

السبت 11/أبريل/2020 - 05:30 ص
بيريز
بيريز
محمد جمال
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن تهديد حلم رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز من جانب زين الدين زيدان المدير الفنى للفريق، بسبب وقوف المدرب الفرنسي كعقبة فى تحقيق حلمه.


وذكرت صحيفة " توتو ميركاتو" الإيطالية عن إعجاب فلورنتينو بيريز بلاعب وسط نابولي فابيان رويز، والذى يسعي رئيس المرينجي لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.


وأشارت الصحيفة أن زيدان يرفض التعاقد مع اللاعب بسبب تمنياته التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي أو إدواردو كامافينجا لاعب رين الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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