تعليق مرتضي منصور على فكرة التعاقد مع أحمد فتحي

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف القلعة البيضاء من الدخول فى مفاوضات للتعاقد مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذى أعلن رفضه للتجديد والرحيل بنهاية ال موسم الجاري.







وقال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك :"لدي الأموال التي تمكنني من التعاقد مع أي لاعب، بشرط أن تكون هناك حاجة فنية له".





وأضاف : "عدم التعاقد فتحي، هو رؤية فنية للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعب تعرض للإهانة داخل الأهلي".





وتابع :" هناك بند في عقد أحداد مع الرجاء بأحقية الشراء، فكيف لي عرضه للبيع قبل نهاية إعارته وبعض وسائل الإعلام قالت إنني طلبت التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة، وطاهر محمد طاهر لاعب المقاولون، وكريم العراقي لاعب المصري، ونبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز".