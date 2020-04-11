يوفنتوس يطارد هالاند لضمه في الميركاتو الصيفي

تحدث تقارير صحفية مساء اليوم الجمعة عن تجدد المفاوضات بين إدارة يوفنتوس الإيطالي والمهاجم النرويجي هالاند لاعب بروسيا دورتموند الألماني لضمه لصفوف السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع ا لموسم الجديد.







مفاوضات يوفنتوس وهالاند



وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي حاولت ضم إيرلينج هالاند مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي بروسيا دورتموند الألماني في 2018، بعدما تقدم فابيو باراتيتسي المدير الرياضي للسيدة العجوز بعرض قيمته 5 ملايين يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب.





وأوضح الموقع الإيطالي أن هالاند فضل الانتقال إلى سالزبورج، كي يكون بطلًا ويحصل على فرصة حقيقية في المشاركة.