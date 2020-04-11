مؤلف "النهاية" ليوسف الشريف يكشف حقيقة الجدل المثار حول المسلسل المرتقب

والتكهنات، فإن المسلسل ينتمى للخيال العلمى، وأحداثه تدور في المستقبل مضيفًا: "مش بعد 50 سنة زي ما بيتقال لأ أكتر من كده شوية.



وتابع: "المسلسل مش متاخد ولا مسروق ولا مقتبس من أى عمل مصري أو أجنبي وده معناه أن مافيش شخصية ولا موقف ولا جملة ولا كلمة واحدة متاخده من أى عمل آخر سبق لأى حد أنه شافه، وأن كل المقارنات اللى بتتم حاليا بين العمل الذي لم يظهر للنور حتى الآن، وأعمال أجنبية oblivion - gemini man، هى محض هبد وافتراء.".



وختم قائلا: "لو المسلسل نجح إن شاء الله، فمن فضلك تأكد تمامًا وكن واثق كل الثقة أن ده صناعة مصرية مية في المية، ولك أن تفخر بها وأنت مطمن ويا رب يعجبكوا".





كتب السيناريست عمرو سمير عاطف مؤلف مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض الحقائق حول المسلسل، خاصة مع اقتراب موعد عرضه في رمضان المقبل.أوضح السيناريست عمرو سمير عاطف أنه نظرًا لاقتراب عرض المسلسل وانتشار التوقعات