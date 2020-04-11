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ديانا حداد: لست ضد أغاني المهرجانات.. و"بنت الجيران" كسرت الدنيا

السبت 11/أبريل/2020 - 06:52 ص
بوابة الفجر

قالت المطربة ديانا حداد أن أغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال جيدة جدا "وكسرت الدنيا" كما يقولون بالمصري، وأداء مطربا الأغنية جميل، والطبقات الصوتية فيها جيدة... وطبيعة الجمهور المصري معروفة، فهو يحب التنوع والأفكار الجديدة والأغاني الدرامية والأغاني الراقصة. 

وأضافت في تصريحات صحفية: "وفي مصر، هناك اختلاف في الأذواق فهناك من يحب الطربي، وهناك من يحب الحزين، ومن يحب الشعبي والراقص. وفي رأيي بغض النظر حتى إذا كانت هناك أغان أو مهرجانات كلماتها دون المستوى لكن هناك "أغاني حلوة" ويحبها الكثير". 

وأشارت إلى أن هناك جيل يحب أن يسمع هذا النوع، لكن على مطربي المهرجانات أن يختاروا مفردات جديدة يكون فيه شيء جميل و يفرح الناس.

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