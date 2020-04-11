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بوجبا يحسم قراره بشأن العودة إلى يوفنتوس
السبت 11/أبريل/2020 - 07:51 ص
أحمد عصام
حسم الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قراراه بشأن العودة إلى فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وكان نادي يوفنتوس قد أبدى رغبته في التعاقد مع بول بوجبا في الميركاتو الصيفي، وذلك بعد الأزمات الكبرى التي واجهت اللاعب في انجلترا وأيضاً رغبة النادي بالاستفادة من خدماته.
وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، إلى أن بول بوجبا يريد مغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف وخياره الأول لا يزال يوفنتوس فقط.
ويعمل الفريق الإيطالي على إعادة اللاعب الفرنسي والمحادثات لا تزال جارية مع وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا في الأيام الماضية.
وكان نادي يوفنتوس قد أبدى رغبته في التعاقد مع بول بوجبا في الميركاتو الصيفي، وذلك بعد الأزمات الكبرى التي واجهت اللاعب في انجلترا وأيضاً رغبة النادي بالاستفادة من خدماته.
وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، إلى أن بول بوجبا يريد مغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف وخياره الأول لا يزال يوفنتوس فقط.
ويعمل الفريق الإيطالي على إعادة اللاعب الفرنسي والمحادثات لا تزال جارية مع وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا في الأيام الماضية.
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