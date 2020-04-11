Advertisements

بوجبا يحسم قراره بشأن العودة إلى يوفنتوس

السبت 11/أبريل/2020 - 07:51 ص
بوجبا
بوجبا
أحمد عصام
حسم الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قراراه بشأن العودة إلى فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكان نادي يوفنتوس قد أبدى رغبته في التعاقد مع بول بوجبا في الميركاتو الصيفي، وذلك بعد الأزمات الكبرى التي واجهت اللاعب في انجلترا وأيضاً رغبة النادي بالاستفادة من خدماته.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، إلى أن بول بوجبا يريد مغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف وخياره الأول لا يزال يوفنتوس فقط.

ويعمل الفريق الإيطالي على إعادة اللاعب الفرنسي والمحادثات لا تزال جارية مع وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا في الأيام الماضية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة بول بوجبا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

انفراد.. أول حوار لوالدة الطفلة "آية" ضحية التعذيب على يد والدها: قطعها بـ"كتر" وخدت 57 غرزة (صور)

منذ ساعة و 17 دقيقة

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

منذ حوالي 17 ساعة

"الأوقاف" تعلق على إقامة أحد السلفيين صلاة الجمعة في المنزل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. فايلر يقرر التخلص من 5 لاعبين في الصيف

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ حوالي 12 ساعة

بعد انفعال السيسي لعدم ارتداء العمال الكمامة.. رئيس الشركة المسؤولة يرد

منذ يوم

عاجل و رسمياً.. الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ حوالي 21 ساعة

بسبب "كورونا".. إحالة مسؤولي مستشفى بني سويف التخصصي للنيابة العامة

منذ ساعة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ يوم

الأهلي ييقطع الطريق على سموحة

منذ 39 دقيقة

صفقتان من نار.. الأهلي يوافق على ضم الثنائي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحسم مصير عودة الجوكر

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:57 م

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

02:16 ص

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

01:45 م

عاجل و رسمياً.. الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى

01:18 ص

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

08:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر