بسبب سخريتها من "الحجر المنزلي".. إلين ديجينيريس تتعرض لهجوم حاد

تعرضت مقدمة البرامج الكوميدية إلين ديجينيريس، لهجوم حاد، بسبب تشبيهها الحجر المنزلي في ظل أزمة كورونا التي تجتاح العالم" بأنه كـ"الجلوس في السجن"، وذلك خلال حلقة بثتها من داخل قصرها الفخم.





وقالت: "أمر واحد تعلمته من التواجد في الحجر الصحي، وهو كأنك جالس في السجن، وقد يعود هذا في الغالب لأنني أرتدي نفس الملابس لمدة 10 أيام والجميع هنا مثلي الجنس"، في إشارة منها إلى ميولها الجنسية.





وانتقد العديد من مستخدمي واقع التواصل الاجتماعي مزحة إلين ديجينيريس عن "الحجر المنزلي"، خاصة وأنها تتحدث من داخل قصر واسع وفخم تبلغ تكلفته ملايين الدولارات.





وغرد مستخدم عبر موقع "تويتر": "إنها تجلس داخل قصرها الذي تبلغ تكلفته 15 مليون دولار وتشكو منه وتقارنه بالسجن، إيلين منعزلة تماما عن الواقع".



