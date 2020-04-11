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كارمن سليمان تفاجئ جمهورها بصورة لها مع والدها في الطفولة

السبت 11/أبريل/2020 - 07:53 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

نشرت الفنانة كارمن سليمان، صورة لها مع والدها من أيام الطفولة وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
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وظهرت "سليمان" في الصورة مع والدها وهما داخل أحد صالات لعب الأطفال، وكانت ترتدي سلوبيت لونه أحمر وسماوي.

وعلقت"كارمن"علي الصورة قائلة: "أنا وبابا، mini me and baby, زكريات الطفولة، وذلك لتشارك جمهورها ذكريات الطفولة الجميلة".

وتبادل جمهور" سليمان" معها التعليقات حيث قالو: "ابتسامتك مثل ابتسامة باباكي، حواجبك نفسها ما اتغيرت"، "إنتي شبة أبوكي، "نفس شكل زين وأنتم الإثنين قمر".

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان، أغنية "بصاتك"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وشاركها الكليب زوجها مصطفى جاد، وحقق نجاحًا كبيراً


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