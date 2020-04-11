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قيادية بالانتقالي تكشف لــ الفجر" أسس الصحة العالمية التي تنبأت بها بحدوث كارثة باليمن بسبب كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 07:42 ص
الدكتور أماني عمبر
الدكتور أماني عمبر
الشحات غريب

علقت الدكتور أماني عمبر رئيسة القيادة المحلية لإنتقالي المنصورة بعدن رئيس لجنة الاغاثة والأعمال الانسانية في المنصورة وعضو لجنة الانتقالي لمجابهة الكورونا، على حديت منظمة الصحة العالمية حول تنبأها بحدوت كارثة باليمن لو حل فيروس كورونا.


وقالت أماني في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إن منظمة الصحة العالمية تضع تنبؤاتها على أساس أننا دولة غير مستقرة سياسيا وفيها من الصراعات والحرب التي لن تنتهي في بعض المناطق ومع سيطرة الحوتي على أهم المناطق باليمن ، ومنها صنعاء وكذلك ضعف إن لم نقل فقدان البنية التحتية للدولة وغياب الحكومة وتردي الاوضاع الخدمية بالمناطق المحررة وغير المحررة وتهدم معظم مستشفيات الدولة وتردي الأوضاع والدعم في المستشفيات الحكومية القليلة التي لازالت تعمل بابسط الامكانيات ،كل هذا بنت عليه المنظمة تنبؤاتها بأن هناك كاثة يتحل باليمن إن جاء وباء كورونا إليها.
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وأَضافت عضو لجنة الانتقالي لمجابهة الكورونا نحن كلجنة مجابهة الكورونا بالمجلس الانتقالي نقوم بالدعم اللوجيستي والاشراف على المركز الذي ساعدنا في فتحه بأن يكون محجرا أو مكان للعزل لمرضى الكورونا بالعاصمة عدن والذي يقع في مدينة البريقة إحدى مديريات العاصمة ، وهو الآن يجهز بالامكانيات والمساعدات التي وصلت من منظمة الصحة العالمية WHO ومنظمة أطباء بلاحدود وكذلك منظمة الصليب الأحمر التي زارت المحجر ، حيت نحاول قدر الامكان تجهيز المحجر بالامكانيات والمعدات اللازمة لمواجهة وباء  كورونا، ولكن لا أخفيك القول بأن ماتم إلى الآن غير كافي لمواجهة هذا الوباء إضافة إلى الاجراءات الأمنية بالنسبة للحظر والذي لم يلتزم به أغلب المواطنين كذلك الازدحام الغير مبرر من الناس رغم الحملات الاعلامية الكبيرة التي قام بعها المجلس الانتقالي وكذلك العديد من منظمات المجتمع المدني في نشر التوعية عبر الملصقات التي تدعو المواطن الالتزام بالبيت وعدم الخروج الا ان البعض غير ملتزم بهذا.

 

 

وحول مدى صحة الخبر اغلاق منفذ الشحن ورفع درجة الطوارئ فيه، قالت رئيس لجنة الاغاتة والأعمال الانسانية في المنصورة إنه منفد شحن متل كل المنافد فيها فريق من الترصد الوبائي يعمل على مدار الساعه وأن اي حالة مشتبه فيها كما يقوم الفريق بالاحتراز عليها واخد عينة منها وقد تم ذلك بالفعل ، كما أفاد مدير مكتب الصحة في المهرة وهو عن ساىق اتى من عمان وخرجت النتيجه سلبية حسب ماأعلن مدير مكتب الصحة بالمهرة.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية، توقعت انفجارا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في كل من سوريا واليمن، خاصة وأن سوريا واليمن وليبيا.

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