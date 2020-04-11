الأهلي ييقطع الطريق على سموحة





يستهدف النادي الأهلي استعادة خدمات كريم يحيي لاعب الفريق الأحمر المعار لصفوف نادي سموحة السكندري، خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الجبهة اليمني بعد رحيل أحمد فتحي عن صفوف الفريق الأحمر.





وذكرت تقارير صحفية أن النادي الأهلي يدرس استعادة كريم يحيي من النادي السكندري، وذلك بعد تألق اللاعب مع سموحة، وإشادة جهاز الكرة بالفريق الأحمر بالإمكانيات الفنية والبدنية للاعب.





ويبحث النادي الأهلي عن تدعيم الجبهة اليمني بعد رحيل أحمد فتحي عن صفوف الفريق.





ومن المنتظر أن يتواصل مسئولي الأهلي مع حمادة صدقي مدرب سموحة خلال الأيام المقبلة، للاستفسار منه عن رأيه في اللاعب كريم يحيي، قبل عرض الأمر على رينيه فايلر مدرب الأحمر لاستطلاع موقفه من عودة اللاعب بالصيف.