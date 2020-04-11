Advertisements

سلوتسكي: أوديجارد سيلعب في ريال مدريد

السبت 11/أبريل/2020 - 07:55 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
يري الهولندي ليونيد سلوتسكي مدرب روبن كازان، أن النرويجي مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد المعار لنادي ريال سوسيداد، أنه قادر على العودة للملكي والمشاركة في المباريات مع الفريق بالموسم المقبل.


وانتقل "أوديجارد" لصفوف نادي ريال مدريد عام 2015 ويلعب معارًا لصفوف نادي ريال سوسيداد بالموسم الحالي.


وقال "سلوتسكي" في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: " واثق أن مارتن أوديجارد سوف يلعب في ريال مدريد الموسم المقبل"، مؤكدًا أنه لاعب عالمي يستطيع اللعب في أي مركز بخط الهجوم في أي فريق بالعالم.


وأضاف: "أوديجارد لديه ثقة كبيرة في نفسه ويتمتع بعقلية إحترافية وإمكانيات بدنية عالية ويحرص على الغذاء الصحي وكل هذه المواصفات تجعله قادرا على المشاركة بشكل أساسي مع ريال مدريد حال حصوله على فرصة.


وخاض "أوديجارد" 28 مباراة في مختلف البطولات، سجل 7 أهداف، وصنع 8 أهداف.

أخبار تهمك

عاجل و رسمياً.. الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ حوالي 11 ساعة

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

"الأوقاف" تعلق على إقامة أحد السلفيين صلاة الجمعة في المنزل

منذ أقل من ساعتين

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ يوم

لمخالفة الحظر.. فض فرح وتشميع 4 محلات ببني سويف (صور)

منذ 38 دقيقة

بسبب "كورونا".. إحالة مسؤولي مستشفى بني سويف التخصصي للنيابة العامة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. فايلر يقرر التخلص من 5 لاعبين في الصيف

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

منذ حوالي 17 ساعة

صفقتان من نار.. الأهلي يوافق على ضم الثنائي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي ييقطع الطريق على سموحة

منذ 36 دقيقة

انفراد.. أول حوار لوالدة الطفلة "آية" ضحية التعذيب على يد والدها: قطعها بـ"كتر" وخدت 57 غرزة (صور)

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

بعد انفعال السيسي لعدم ارتداء العمال الكمامة.. رئيس الشركة المسؤولة يرد

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:57 م

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

02:16 ص

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

01:45 م

عاجل و رسمياً.. الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى

01:18 ص

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

08:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر