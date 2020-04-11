سلوتسكي: أوديجارد سيلعب في ريال مدريد

يري الهولندي ليونيد سلوتسكي مدرب روبن كازان، أن النرويجي مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد المعار لنادي ريال سوسيداد، أنه قادر على العودة للملكي والمشاركة في المباريات مع الفريق بالموسم المقبل.





وانتقل "أوديجارد" لصفوف نادي ريال مدريد عام 2015 ويلعب معارً ا لصفوف نادي ريال سوسيداد بالموسم الحالي.





وقال "سلوتسكي" في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: " واثق أن مارتن أوديجارد سوف يلعب في ريال مدريد الموسم المقبل"، مؤكدًا أنه لاعب عالمي يستطيع اللعب في أي مركز بخط الهجوم في أي فريق بالعالم.





وأضاف: "أوديجارد لديه ثقة كبيرة في نفسه ويتمتع بعقلية إحترافية وإمكانيات بدنية عالية ويحرص على الغذاء الصحي وكل هذه المواصفات تجعله قادرا على المشاركة بشكل أساسي مع ريال مدريد حال حصوله على فرصة.