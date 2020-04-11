ورطة قانونية تهدد مستقبل ادارة برشلونة

يواجه جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، أزمة حقيقية داخل النادي الكتالوني، بعد إستقالة 6 من مجلس إدارة النادي خلال الأيام الماضية.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن بارتوميو كان يتوقع استقالة 4 مدراء، لكنه فوجئ بوجود المزيد من الاستقالات، وجاءء إميلي روسو، نائب رئيس النادي على رأس الأعضاء الستة المستقيلين، وكذلك وسيلفيو إلياس وإنريكي تومباس وجوسيب بونت، ماريا تيكسيدور وجوردي كالساميليا.





وكان بارتوميو قد طلب من 4 مدراء تقديم استقالتهم من مجلس إدارة برشلونة بداعي اعادة هيكلة مجلس إدارة النادي، لكنه تفاجأ بإستقالة 6 أعضاء من المجلس ليصبح أمام ورطة قانونية، حيث بات مجلس النادي الكتالوني يضم 13 مديرا فقط، بينما كي يصبح الوضع قانونيا يجب أن يضم 14 مديرا.



الجدير بالذكر أن المستقيلين اختلفوا مع بارتوميو في أزمة تعاقد النادي مع إحدى شركات التواصل الاجتماعي، للهجوم على عدد من اللاعبين والمرشحين السابقين لرئاسة البارسا.